За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Снайперы ССО Вооруженных сил Украины ликвидировали 12 и ранили трех российских военных за час на Авдеевском направлении, работая на расстоянии до 1170 метров
На Авдеевском направлении снайперы ССО за час уничтожили 12 и ранили трех российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.
ССО работают на самых сложных участках фронта. Один из них - Авдеевское направление. Там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения
Отмечается, что снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.
Дополнение
Снайпер СБУ установил новый мировой рекорд, убив российского солдата с расстояния 3,8 километров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров, а снайпер СБУ стрелял из украинской винтовки "Властелин Горизонта".
За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Снайперы ССО Вооруженных сил Украины ликвидировали 12 и ранили трех российских военных за час на Авдеевском направлении, работая на расстоянии до 1170 метров.
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