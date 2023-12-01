За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении снайперы ССО за час уничтожили 12 и ранили трех российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

ССО работают на самых сложных участках фронта. Один из них - Авдеевское направление. Там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения - сообщили ССО ВСУ.

Отмечается, что снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

Дополнение

Снайпер СБУ установил новый мировой рекорд, убив российского солдата с расстояния 3,8 километров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров, а снайпер СБУ стрелял из украинской винтовки "Властелин Горизонта".