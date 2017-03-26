Из окна одесской многоэтажки выпала женщина

По их словам, женщина выпала из окна пятого этажа. Что стало причиной падения - выясняют правоохранители.

На данный момент в ГУНП Одесской области этот инцидент не прокомментировали.

Напомним, очередную попытку самоубийства из-за участия в "группе смерти" в социальных сетях предупредили в Бахмуте.

Бахмутская школьница 2003 года рождения уже находилась под пристальным вниманием полицейских ювенальной превенции. Месяцем ранее, выяснив, что девочка является активной участницей "группы смерти" и уже приступила к выполнению первых задач "квеста", сотрудники полиции совместно с матерью и преподавателями обезопасили девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.