Из окна одесской многоэтажки выпала женщина
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня из дома на ул.Архитекторской, 1 женщина выпала из окна. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, передает корреспондент УНН.
По их словам, женщина выпала из окна пятого этажа. Что стало причиной падения - выясняют правоохранители.
На данный момент в ГУНП Одесской области этот инцидент не прокомментировали.
Напомним, очередную попытку самоубийства из-за участия в "группе смерти" в социальных сетях предупредили в Бахмуте.
Бахмутская школьница 2003 года рождения уже находилась под пристальным вниманием полицейских ювенальной превенции. Месяцем ранее, выяснив, что девочка является активной участницей "группы смерти" и уже приступила к выполнению первых задач "квеста", сотрудники полиции совместно с матерью и преподавателями обезопасили девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.