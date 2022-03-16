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С начала войны в Украине погибли 103 ребенка - Генпрокурор

С начала войны в Украине погибли 103 ребенка - Генпрокурор

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала войны, которую начала рф, в Украине 103 ребенка погибли и более 100 ранены. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в среду, 16 марта, пишет УНН.

Цитата

"Российская война против украинских детей - 103 погибло и больше 100 ранено. Захватчики убивают по меньшей мере 5 наших детей каждый день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные - в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов", - сообщила Венедиктова.

Детали

По словам Генпрокурора, агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 - стерты с лица земли.

"Обратилась по этому поводу к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей. Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине", - указала Венедиктова.

Дополнение

По данным ООН на 15 марта, подтвержденное количество погибших среди мирного населения в Украине выросло до 691, из них 48 детей.

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