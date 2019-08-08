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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 19140 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105405 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134011 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142955 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129276 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129888 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131169 просмотра

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С начала года под колесами поездов погибли почти две сотни человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала 2019 года в результате наезда поезда погибли 189 человек. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе АО "Укрзализныци".

"С начала 2019 года в результате наезда подвижного состава травмированы 277 посторонних лиц, из них 189 - со смертельным исходом", - говорится в ответе.

В Укрзализныце также сообщили, что в 2018 году количество травмированных на объектах железнодорожного транспорта составляла 580 человек, из них смертельно - 338.

Напомним, в Харьковской области женщина, которая неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы, погибла под колесами поезда.

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