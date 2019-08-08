С начала года под колесами поездов погибли почти две сотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала 2019 года в результате наезда поезда погибли 189 человек. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе АО "Укрзализныци".
"С начала 2019 года в результате наезда подвижного состава травмированы 277 посторонних лиц, из них 189 - со смертельным исходом", - говорится в ответе.
В Укрзализныце также сообщили, что в 2018 году количество травмированных на объектах железнодорожного транспорта составляла 580 человек, из них смертельно - 338.
Напомним, в Харьковской области женщина, которая неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы, погибла под колесами поезда.