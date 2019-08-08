З початку року під колесами поїздів загинули майже дві сотні осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З початку 2019 року в наслідок наїзду поїзду загинули 189 осіб. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прес-службі АТ "Укрзалізниці".
"З початку 2019 року внаслідок наїзду рухомого складу травмовано 277 сторонніх осіб, з них 189 — зі смертельним наслідком", - йдеться у відповіді.
В Укрзалізниці також повідомили, що у 2018 році кількість травмованих на об’єктах залізничного транспорту становила 580 осіб, з них смертельно – 338.
Нагадаємо, у Харківській області жінка, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії, загинула під колесами поїзда.