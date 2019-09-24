С начала года коммунальщики срубили около 2,5 тыс. сухих деревьев во дворах киевлян

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112220 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120569 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140515 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188887 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

6 марта, 17:38 • 43770 просмотра
В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

6 марта, 17:45 • 25181 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 89306 просмотра
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 19873 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 57053 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 115509 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 129467 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 188888 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 169742 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 195436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 112051 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 124344 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126841 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131460 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127670 просмотра
Актуальное
С начала года коммунальщики срубили около 2,5 тыс. сухих деревьев во дворах киевлян

С начала года коммунальщики срубили около 2,5 тыс. сухих деревьев во дворах киевлян

Киев  •  УНН

 • 17010 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. С начала текущего года работники коммунальных служб удалили около 2,5 тыс. сухих деревьев с при домовых территорий киевлян. Об этом сообщил заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры - начальник управления жилищно-коммунальной политики Александр Малыхин в ответе на запрос корреспондента УНН.

По его словам, с начала года коммунальные службы удалили с при домовых территорий 2471 сухое и аварийное дерево, еще 1042 поваленных дерева коммунальщики убрали с улиц после шквального ветра.

В частности, на придомовых территориях работники управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда удалили 274 сухостойных и 96 поваленных в результате непогоды деревьев в Дарницком районе. В Голосеевском районе удалено и вывезено 61 аварийное и сухостойные деревья. В Деснянском - 387 сухостойных и 269 поваленных в результате непогоды деревьев. В Днепровском удалено 525 сухостойных деревьев, удалено 327 поваленных во время непогоды деревьев.

В Оболонском районе с начала года удалили 86 сухих деревьев, в Печерском районе - 51 аварийное дерево и три поваленные  шквальным ветром. В Подольском районе удалили 177 сухостойных деревьев. В Святошинском районе - 269 сухостойных, 207 аварийных и 85 поваленных непогодой. В Соломенском районе - 254 сухостойных деревьев и 115 поваленных во время непогоды. В Шевченковском районе - 180 сухих деревьев и еще 147 поваленных во время непогоды.

Напомним, в результате ливней и шквалов в Киевской области в конце июня от падения дерева погиб один человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы