С начала года коммунальщики срубили около 2,5 тыс. сухих деревьев во дворах киевлян

По его словам, с начала года коммунальные службы удалили с при домовых территорий 2471 сухое и аварийное дерево, еще 1042 поваленных дерева коммунальщики убрали с улиц после шквального ветра.

В частности, на придомовых территориях работники управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда удалили 274 сухостойных и 96 поваленных в результате непогоды деревьев в Дарницком районе. В Голосеевском районе удалено и вывезено 61 аварийное и сухостойные деревья. В Деснянском - 387 сухостойных и 269 поваленных в результате непогоды деревьев. В Днепровском удалено 525 сухостойных деревьев, удалено 327 поваленных во время непогоды деревьев.

В Оболонском районе с начала года удалили 86 сухих деревьев, в Печерском районе - 51 аварийное дерево и три поваленные шквальным ветром. В Подольском районе удалили 177 сухостойных деревьев. В Святошинском районе - 269 сухостойных, 207 аварийных и 85 поваленных непогодой. В Соломенском районе - 254 сухостойных деревьев и 115 поваленных во время непогоды. В Шевченковском районе - 180 сухих деревьев и еще 147 поваленных во время непогоды.

Напомним, в результате ливней и шквалов в Киевской области в конце июня от падения дерева погиб один человек.