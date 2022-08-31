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С начала полномасштабной войны в Крыму задержали более 130 человек, поддерживающих Украину

Киев • УНН

 • 162690 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии на территории Крыма незаконно задержано более 130 человек, которые открыто выступают против войны, поддерживают Украину. Об этом во время брифинга заявила представительница Президента в Крыму Тамила Ташева, передает УНН.

С начала полномасштабной войны в Крыму задержали более 130 человек, поддерживающих Украину

Цитата

«Важно отметить, что каждый день все больше наших граждан открыто демонстрируют сопротивление оккупации и поддержку Украины. С начала полномасштабного вторжения на территории Крымского полуострова незаконно задержано более 130 человек, которые открыто выступают против войны, поддерживают Украину и сопротивляются, рассказывая ужасную правду, - рассказала Ташева.

Детали

По ее словам, это сопротивление является ярким примером сплочения сообщества на территории оккупированного Крыма, активно действует уже известное движение сопротивления “Желтая лента”, неравнодушные активисты формируют защищенные каналы связи, организуют подпольные движения, жгут машины оккупантов, бросают зажигательные смеси в админздания и военкоматы, где проводится скрытая мобилизация.

«Мы уже замечаем, что к активистам приобщаются и обычные жители городов и сел оккупированного Крыма. Публично слушающие украинскую музыку и государственный гимн Украины не скрывая свою позицию, записывают видеопоздравления ко Дню нашей Независимости, отказываются обслуживать российских военных, в частности нам известны факты того, что в селах на севере Крыма принципиально не продают молоко российским солдатам. Простые вещи, но чрезвычайно важные», – сказала Ташева.

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Кроме того, она рассказала о форматах сопротивления, которые делятся на несколько категорий:

1. Одиночные пикеты на главных площадях городов – такие в целом происходили сразу после начала полномасштабного вторжения.

2. В социальных сетях активно распространяются видео антивоенного характера или с правдивой информацией о войне – это тоже один из действенных механизмов сопротивления.

3. Люди распространяют правду о войне в личных соцсетях или переписке – например, именно за «антивоенное» интервью для украинского медиа крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова арестовали на 15 суток.

4. Расклеиваются плакаты в публичных местах и ​​распространяются печатные материалы – такие акции имеют разные формы выражения: надписи на стенах, скамейках, билбордах или на собственных автомобилях.

5. Проходят также различные акции-перфомансы – одной из самых неординарных акций стал протест крымчанина, вышедшего на дорогу «с косой в руках и плакатом «Кто со мной на Киевскую Русь».

6. Антивоенные высказывания в бытовых ситуациях – например, 24 июня учительницу одной из школ Джанкоя, Сусанну Безазиеву, оштрафовали и заставили уволиться за общение с учениками на перемене. Она сказала, что российская война против Украины противоправна и россияне просто убивают многих украинцев.

7. Также заметно, что люди регулярно уничтожают российские пропагандистские материалы – портят, повреждают и даже уничтожают пропагандистские баннеры, автомобили с буквой «Z» и т.д. Таких случаев очень много.

8. Важны акции прямого действия против войны. Здесь следует отдельно упомянуть о деле Богдана Зизы.

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«16 мая 2022 года крымский художник Богдан облил синей и желтой красками двери и фасад здания оккупационной администрации Евпатории, после чего бросил в здание коктейль с зажигательной смесью – в знак протеста против полномасштабной войны. В тот же день оккупанты арестовали его. Богдана пытали и угрожали, под давлением заставили записать на видео так называемое “признание”, которое затем обнародовали местные пропагандистские медиа. Сначала художника оштрафовали, а впоследствии обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества, покушении на терроризм и вандализме, пока Богдан до сих пор находится в заключении», - рассказала Ташева.

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