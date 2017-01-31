С начала суток двое украинских военных ранены и еще двое травмированы - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО двое украинских военных ранены и еще двое травмированы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Захватчики продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из тяжелого вооружения... Двое наших военных ранены, двое травмированы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение из-за постоянных обстрелов. Кроме того, в Вене началось экстренное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где не прекращаются враждебные обстрелы.
Как сообщал УНН, в соцсетях появились видео обстрелов Авдеевки из "Градов" из жилых районов Донецка.