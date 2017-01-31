З початку доби двоє українських військових поранено та ще двоє травмовано - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО двоє українських військових поранено та ще двоє травмовано, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння... Двоє наших військових поранено, двоє травмовано”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан через постійні обстріли. Крім того, у Відні розпочалося екстрене засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де не припиняються ворожі обстріли.
Як повідомляв УНН, в соцмережах з'явилися відео обстрілів Авдіївки з "Градів" із житлових районів Донецька.