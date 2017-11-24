С начала суток боевики 7 раз обстреливали позиции сил АТО

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня и больше нет... В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие. В двух случаях наши защитники давали оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня на Луганском направлении враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Новолуганское с вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На Светлодарск дуге под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Луганского.

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На Донецком направлении из гранатометов враг бил неподалеку Гнутово, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецком. Пехотное вооружение враг применил в пригороде Марьинки. Также в этом районе наших защитников обстреливал снайпер. На подступах к Каменки враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.