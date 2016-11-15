С нового года заработает новый порядок уплаты паевого участия застройщиками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Киевсовет на пленарном заседании поддержала новый порядок уплаты паевого участия застройщиками в Киеве. "За" проголосовало 75 депутатов, передает УНН.
Новый порядок вступает в силу с 1 января 2017 года. Уже через полтора месяца все столичные застройщики будут платить по новой ставке и формулой расчета долевого участия: 4% от сметной стоимости строительных работ. Причем на период до 31 декабря 2017 применен понижающий коэффициент 0.5, благодаря чему в течение всего 2017 застройщики смогут платить долевое участие по льготным коэффициентом 2%.
Председатель правления - президент ПАО "ХК" Киевгорстрой "Игорь Кушнир считает, что четкие правила ведения бизнеса должны положительно сказаться на работе строителей.
"Новый порядок уплаты паевого участия это широкий шаг навстречу строительной отрасли. Если норматив действительно будет работать как указано, это сделает невозможным любую непрозрачность, поэтому стоит ожидать положительных изменений в развитии города. Бюджет должен наполняться платежами, которые станут залогом создания новых объектов социальной инфраструктуры, поэтому столица станет более комфортной! Также новый порядок будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Чем меньше бюрократических процедур и сборов, тем больше вероятность, что столица заинтересует иностранных инвесторов. А этот рост города, создание рабочих мест, рост экономки ", - отметил он.
Согласно новому порядку, застройщик и город могут проводить взаимозачеты, если первый выполнил работы по строительству инженерных сетей.
Напомним, ранее застройщик с каждого квадратного метра жилья должен уплатить в бюджет города 4% от сметной стоимости строительства, и 10% если строится коммерческая недвижимость