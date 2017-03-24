Из маршрутки во Львове выпала беременная женщина

"По словам потерпевшей, водитель маршрутного такси № 13, 59-летний львовянин, не закрыв двери, выехал с остановки, в результате чего пассажирка автобуса, 30-летняя жительница Стрыя, выпала из общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Пассажирку с телесными повреждениями "ушиб правой голени, угроза возможности прерывания беременности" доставлен в одну из больниц Львова.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, трагическая авария произошла вчера около 21:00 вблизи села Застовья, что на Ровенщине. Там 52-летнему мужчине внезапно стало плохо за рулем и автобус врезался в железобетонный столб.