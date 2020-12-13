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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76787 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100329 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116551 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151586 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199551 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195288 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282922 просмотра

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Из Киева в прифронтовую Авдеевку в первый рейс отправился поезд “Маяк”

Из Киева в прифронтовую Авдеевку в первый рейс отправился поезд “Маяк”

Киев  •  УНН

 • 19411 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. “Укрзализныця” сегодня торжественно запустила в первый рейс по новому маршруту “Киев — Авдеевка” поезд “Маяк” №135/136. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.

Во время церемонии запуска поезда первого пассажира поезда “Маяк” наградили сертификатом на бесплатную поездку. Поезд будет курсировать по указанному маршруту ежедневно.

“Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других”, — сообщили в “Укрзализныце”.

Как сообщал УНН, “Укрзализныця” продала уже более 130 тыс. билетов на поезда на зимние праздники, что составляет 18% от их предложенного количества.

Украинские Национальные Новости

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