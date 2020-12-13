Из Киева в прифронтовую Авдеевку в первый рейс отправился поезд “Маяк”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. “Укрзализныця” сегодня торжественно запустила в первый рейс по новому маршруту “Киев — Авдеевка” поезд “Маяк” №135/136. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает УНН.
Во время церемонии запуска поезда первого пассажира поезда “Маяк” наградили сертификатом на бесплатную поездку. Поезд будет курсировать по указанному маршруту ежедневно.
“Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днепр-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других”, — сообщили в “Укрзализныце”.
Как сообщал УНН, “Укрзализныця” продала уже более 130 тыс. билетов на поезда на зимние праздники, что составляет 18% от их предложенного количества.