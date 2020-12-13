З Києва до прифронтової Авдіївки у перший рейс відправився поїзд “Маяк”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Укрзалізниця” сьогодні урочисто запустила у перший рейс за новим маршрутом “Київ — Авдіївка” поїзд “Маяк” №135/136. Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає УНН.
Під час церемонії запуску поїзда першого пасажира поїзда “Маяк” нагородили сертифікатом на безкоштовну поїздку. Поїзд курсуватиме за вказаним маршрутом щоденно.
“Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших”, — поінформували в “Укрзалізниці”.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” продала вже понад 130 тис. квитків на поїзди на зимові свята, що становить 18% від їх запропонованої кількості.