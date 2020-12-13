З Києва до прифронтової Авдіївки у перший рейс відправився поїзд “Маяк”

Під час церемонії запуску поїзда першого пасажира поїзда “Маяк” нагородили сертифікатом на безкоштовну поїздку. Поїзд курсуватиме за вказаним маршрутом щоденно.

“Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших”, — поінформували в “Укрзалізниці”.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” продала вже понад 130 тис. квитків на поїзди на зимові свята, що становить 18% від їх запропонованої кількості.