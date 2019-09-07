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Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Киев  •  УНН

 • 19388 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра океанических исследований им. Гельмгольца (GEOMAR), пишет УНН.

Связь с обсерваторией прервалась 21 августа. Изначально ученые предполагали, что возникли проблемы со связью, однако позже водолазы выявили пропажу обсерватории, обнаружив на морском дне только оборванный кабель. Эксперты исключили версию, что станцию могло унести течением, поскольку она состояла из двух блоков, которые весили 550 и 220 кг соответственно. Подобная подводная обсерватория стоит около 300 тысяч евро (около 22 млн рублей), говорится в сообщении.

Исследовательская станция была установлена в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. С ее помощью специалисты собирали данные, в том числе о температуре, содержании питательных веществ, кислорода и хлорофилла, которые позволяли оценить экологическое состояние юго-западного участка Балтийского моря. Также обсерватория могла измерять дополнительные показатели, такие как скорость течения и концентрация метана на морском дне.

Как писал УНН, в российской части Арктики бывшая полярная станция исчезла вместе с ледником.

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