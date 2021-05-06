С "красной" зоны выводят два региона, в ней остается только Сумская область
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая выводят из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19, сообщил по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций министр Кабинета министров Олег Немчинов. Таким образом, в "красной" зоне остается только одна область - Сумская, передает УНН.
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"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.
Детали
По его словам, такие решения приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании сегодня, 6 мая.
После этого решения "красный" уровень эпидемической опасности остается только в одной области - Сумской.
Дополнение
Это происходит на фоне уменьшения заболеваемости на COVID-19 в Украине. Так, по данным НАН Украины, за неделю 21-27 апреля в Украине стабильно уменьшалось количество новых выявлений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.
В рамках адаптивного карантина, действующем сейчас в Украине, регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая "цвет" региона, разнятся и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Сейчас по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Запорожской, Полтавской, Сумской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской, Черкасской областях введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.