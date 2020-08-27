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С 31 августа в Украине будет действовать новое эпидемическое зонирование: кто попадет в красную зону

Киев • УНН

 • 38949 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 31 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

С 31 августа в Украине будет действовать новое эпидемическое зонирование: кто попадет в красную зону

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал Олег Немчинов.

Так, Немчинов сообщил, что к красной зоне будут отнесены:

- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

К "оранжевой" зоне будут отнесены:

- города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

- город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

- города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

- город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

- Волочивский район Хмельницкой области;

- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Также по его словам, к "желтой" зоне будут отнесены:

- Винница, Жмеринка, Козятин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

- город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;

- город Киев.

"Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней", - добавил Олег Немчинов.

Напомним, в Украине уже 112 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1974.

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