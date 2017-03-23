С 26 марта киевская электричка будет работать по новому графику
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С 26 марта вводится в действие новый график движения городской электрички, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 26 марта 2017 года в связи с переходом на летнее время вводится в действие новый график движения городских электропоездов", - говорится в сообщении.
Напомним, что 26 марта 2017 года в 3:00 по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед.
Добавим, что согласно постановления Кабинета Министров Украины от 13.05.96 № 509 на территории Украины определен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки: в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед.