З 26 березня київська електричка працюватиме за новим графіком

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Із 26 березня вводиться в дію новий графік руху міської електрички, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із 26 березня 2017 року в зв’язку з переходом на літній час вводиться в дію новий графік руху міських електропоїздів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 березня 2017 року о 3 годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Додамо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 509 на території України визначено такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки: в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед.

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