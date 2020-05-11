С 12 мая в Киеве станет больше рейсов общественного транспорта: маршруты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На фоне ослабления карантина из 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, сообщили УНН в пресс-службе администрации.
"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта", - сообщил он.
Так, по его данным, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.
"В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника". Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - сказал Густелев.
Как отметили в КГГА, сегодня в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию - как перед выездом на линию, так и в течение дня.
Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин.