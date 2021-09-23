"Ювентус" получил первый выигрыш в Серии А в матче с клубом Коваленка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Туринский "Ювентус" одержал минимальную победу над "Специей" в матче 5-го тура Серии А, который состоялся на выезде, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
В первом тайме команды обменялись голами: Кен за "Ювентус" (23) и Гьяси за "Специю" забивал на 33 минуте. На старте второй половины "Специю" вперед вывел Антис (49 мин).
Удержать победный счет хозяевам поля не удалось. В середине второго тайма "Ювентус" отличился дважды. Три очка гостям принесли голы Федерико Кьеза и Маттейса Где Лигта (2: 3).
Примечательно, что полузащитник "Специи" Виктор Коваленко пропустил данный матч за мышечное повреждение. Сроки восстановления украинской хавбека не сообщаются.
Дополнение
Это первая победа "Ювентуса" в текущем розыгрыше Серии А. Команда Массимилиано Аллегри поднялась на двенадцатую место в Серии А (5 очков). "Специя" расположилась на 16-й позиции (4 балла).