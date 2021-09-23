“Ювентус” здобув перший виграш у Серії А в матчі з клубом Коваленка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Туринський “Ювентус” здобув мінімальну перемогу над “Спецією” в матчі 5-го туру Серії А, який відбувся на виїзді, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
У першому таймі команди обмінялися голами: Кен за “Ювентус” (23) і Гьясі за “Спецію” забивав на 33 хвилині. На старті другої половини “Спецію” вперед вивів Антісте (49 хв).
Утримати переможний рахунок господарям поля не вдалося. В середині другого тайму “Ювентус” відзначився двічі. Три очки гостям принесли голи Федеріко Кьєзи і Маттейса Де Лігта (2:3).
Примітно, що півзахисник “Спеції” Віктор Коваленко пропустив даний матч через м’язове ушкодження. Терміни відновлення українського хавбека не повідомляються.
Доповнення
Це перша перемога “Ювентуса” в поточному розіграші Серії А. Команда Массіміліано Аллегрі піднялася на 12-е місце в Серії А (5 очок). “Спеція” розташувалася на 16-й позиції (4 бали).