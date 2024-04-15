Юрком ПАСЕ признал российскую нефтяную отрасль законной целью для ударов ВСУ - Гончаренко

Российская нефтяная индустрия - это легитимная цель для ударов ВСУ, в этом убеждены участники юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который является председателем комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц. Его слова цитирует УНН.

Юрком ПАСЕ назвал российскую нефтяную индустрию легитимной целью для ВСУ. - сообщил Гончаренко.

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Впоследствии нардеп более конкретно объяснил значение этого заявления.

В переводе с дипломатического на понятный: Бейте и еще раз бейте по всем НПЗ России. Так, чтобы НПЗ больше не осталось. - добавил Гончаренко.

Юридический комитет ПАСЕ также предсказуемо не признал легитимность президентства Владимира Путина в России.

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Также в этот день юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение обратиться к США с призывом оказать помощь Украине.