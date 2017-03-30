Юниорки Украины завоевали три медали на гимнастическом турнире в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Минске состоялся международный турнир по художественной гимнастике БФСО "Динамо" на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, передает УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.
В категории юниорок Украину представляли две грации из Днепра - Анна Галасюк и Анна Евтушенко.
А.Галасюк, которая является одной из лучших юниорок страны, - завоевала два "серебра": с лентой (13,060) и мячом (14,040). В упражнении с лентой лучше украинки стала лишь белоруска Анна Каменщикова (15,450), а с мячом - другая уроженка Беларуси Анастасия Салос (16,95).
Добавим, что юные грации взяли "серебро" в команде с суммой 84,050, уступив белорускам, но опередив Израиль.
Напомним, что на турнире в Хорватии Украинские Лолита Ятченко и Виктория Денисенко получили шесть наград.