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Юношеская сборная Украины по футболу одержала вторую победу на мемориале Банникова

Киев • УНН

 • 8972 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Юношеская сборная Украины U-17 одержала еще одну победу на мемориале Банникова, во втором туре переиграв юношескую сборную Литвы — 3:1, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Юношеская сборная Украины по футболу одержала вторую победу на мемориале Банникова

Сборная Украины после победы над Словакией встречалась с командой Литвы. Литовцы в первом матче уступили сборной Грузии (1:2), поэтому игра против украинцев становилась для них решающей.

Уже одна из первых атак украинский привела к угловому, который стал результативным. Мяч в ворота литовцев ударом головой отправил центральный защитник Илья Забарный, который вышел на поле с капитанской повязкой.

На этом хозяева не остановились и вскоре снова принимали поздравления. На 14-й минуте Эдвард Ковбак реализовал свой шанс, забив второй мяч. Литовцы пытались сбить атакующий пыл хозяев несколькими фолами, но украинцев это не остановило. Под конец первого тайма им снова удалась результативная атака. На этот раз Ковбак оказался на правом фланге и прострелил в штрафную, где самым расторопным оказался Данил Скорко — 3:0.

Хозяева продолжали играть по счету и довели поединок до победы, подарив, правда, гостям возможность забить мяч престижа, который они провели с пенальти после досадной ошибки украинцев в своей штрафной площадке.

В параллельном матче группы А сборная Грузии, действующий победитель мемориала Банникова, не смогла переиграть команду Словакии (0:0).

Отметим, что 18 августа Грузия встретится со сборной Украины. В этом поединке решится, какая из этих двух команд пробьется в финал. Сборную Украины для победы в группе и выхода в финал устроит ничья.

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