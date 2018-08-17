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Юнацька збірна України з футболу здобула другу перемогу на меморіалі Баннікова

Київ • УНН

 • 8972 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Юнацька збірна України U-17 здобула ще одну перемогу на меморіалі Баннікова, у другому турі перегравши юнацьку збірну Литви — 3:1, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Юнацька збірна України з футболу здобула другу перемогу на меморіалі Баннікова

Збірна України після перемоги над Словаччиною зустрічалася з командою Литви. Литовці в першому матчі поступилися збірній Грузії (1:2), тому гра проти українців ставала для них вирішальною.

Уже одна з перших атак українців призвела до кутового, який став результативним. М’яч у ворота литовців ударом головою відправив центральний захисник Ілля Забарний, який вийшов на поле з капітанською пов’язкою.

На цьому господарі не зупинилися і невдовзі знову приймали привітання. На 14-й хвилині Едвард Ковбак реалізував свій шанс, забивши другий м’яч. Литовці намагалися збити атакувальний запал господарів кількома фолами, але українців це не зупинило. Під кінець першого тайму їм знову вдалася результативна атака. Цього разу Ковбак опинився на правому фланзі і прострілив у штрафний майданчик, де найспритнішим виявився Даніл Скорко — 3:0.

Господарі продовжували грати за рахунком і довели поєдинок до перемоги, подарувавши, щоправда, гостям можливість забити м’яч престижу, який вони провели з пенальті після прикрої помилки українців у своєму штрафному майданчику.

У паралельному матчі групи А збірна Грузії, чинний переможець меморіалу Баннікова, не змогла переграти команду Словаччини (0:0).

Відзначимо, що 18 серпня Грузія зустрінеться зі збірною України. У цьому поєдинку вирішиться, яка з цих двох команд проб’ється до фіналу. Збірну України для перемоги в групі й виходу до фіналу влаштує нічия.

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