Ю.Опенько: вопрос создания мобильных групп реагирования на АЧС является очень актуальным

По его словам, чем быстрее власть примет меры по стабилизации ситуации с АЧС, тем лучше.

"Мобильные группы - это стоит делать, это очень актуально и нужно, чтобы они работали, более того, вспышки уже есть. Другое дело, нужно, чтобы их работу (мобильных групп реагирования на АЧС - ред.) правильно систематизировали. Я деталей пока не знаю, не знаю, что именно будет делать мобильная группа в регионах ... Но вопрос очень насущный, и чем больше сил туда будет вброшено, в оперативное решение проблемы суммы - тем будет лучше ", - сказал он.

Также Ю.Опенько прокомментировал инициативу Госпродпотребслужбы по повышению ответственности фермеров за несоблюдение биосанитарных норм безопасности, что провоцирует АЧС.

По его словам, селяне в таком ​​случае не должны становиться "козлами отпущения", а поэтому если усиливать ответственность, то государство должно выполнять свои обязательства по уплате достойных компенсаций за уничтоженное поголовье пораженных АЧС свиней.

"Они хотят увеличить штрафы - наверное, это правильно, но надо чтобы одна рука забирала, а вторая давала. В плане - чтобы компенсация селянам за этот скот была и своевременная и в соответствии с рыночной стоимостью. Потому что непосредственно именно государственная политика привела к таким последствиям ", - сказал он.

Напомним, в Минагрополитики с целью борьбы с АЧС предлагают КМУ начать работу мобильных групп реагирования на АЧС.

Сейчас соответствующий проект постановления в КМУ еще до сих пор не подан .

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

"Худшее, что проблему АЧС нам в угол переговоров начинают ставить не только, когда речь идет об экспорте свинины. Эта проблема аналогично препятствует и другим направлениям торгового сотрудничества с ЕС, будь то курица или зерновая продукции.

Фактически этот один месяц, оставшийся до начала весны, станет решающим для агропромышленной экономики страны. Если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев чумы - понесем колоссальные убытки, которые будут уже считаться не количеством уничтоженных свиней, а миллиардами безвозвратно потерянных средств ", - отметил политик.