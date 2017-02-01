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Ю.Опенько: питання створення мобільних груп реагування на АЧС є дуже нагальним

Київ • УНН

 • 11259 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Мобільні групи реагування на випадки АЧС дуже важливі і дуже потрібні. Головне, щоб вони були добре структуровані оперативно виконували свою роботу. Про це у коментарі УНН повідомив експерт, ветеринар Юрій Опенько.

За його словами, чим швидше влада вживатиме заходів щодо стабілізації ситуації з АЧС, тим краще.

“Мобільні групи — це варто робити, це дуже на часі і потрібно, щоб вони працювали, більше того, спалахи вже є. Інша річ, потрібно, щоб їхню роботу (мобільних груп реагування на АЧС — ред.) правильно систематизували. Я деталей поки що не знаю, не знаю, що саме робитиме мобільна група в регіонах... Але питання дуже нагальне, і чим більше сил туди буде вкинуто, в оперативне вирішення проблеми суми — тим буде краще”, — сказав він.

Також Ю.Опенько прокоментував ініціативу Держпродспоживслужби щодо підвищення відповідальності фермерів за недотримання біосанітарних норм безпеки, що провокує АЧС.

За його словами, селяни у такому випадку не повинні ставати “цапами-відбувайлами”, а тому якщо посилювати відповідальність, то держава повинна виконувати свої зобов’язання щодо сплати достойних компенсацій за знищене поголів’я уражених АЧС свиней.

“Вони хочуть збільшити штрафи — напевно, це правильно, але треба аби одна рука забирала, а друга давала. В плані, — щоб компенсація селянам за цю худобу була і вчасна і відповідно до ринкової вартості. Тому що безпосередньо саме політика державна призвела до таких наслідків”, — сказав він.

Нагадаємо, в Мінагрополітики з метою боротьби з АЧС пропонуватимуть КМУ започаткувати роботу мобільних груп реагування на АЧС.

Наразі відповідний проект постанови до КМУ ще досі не поданий.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.

“Найгірше, що проблему АЧС нам у кут переговорів починають ставити не лише, коли йдеться про експорт свинини. Ця проблема аналогічно перешкоджає й іншим напрямкам торгової співпраці з ЄС, будь-то курятина чи зернова продукції.

Фактично цей один місяць, що лишився до початку весни, стане вирішальним для агропромислової економіки країни. Якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків чуми — зазнаємо колосальних збитків, які вже рахуватимуться не кількістю знищених свиней, а мільярдами безповоротно втрачених коштів”, — зазначив політик.

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