Ю.Джима и Е.Пидгрушная поднялись в общем зачете Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По итогам четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в Оберхофе (Германия), произошли изменения в общем зачете спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
На 4 пункта улучшила свои результаты по сравнению с предыдущим этапом Юлия Джима - 11 ступенька (265 очков). На 6 позиций прогрессировала Елена Пидгрушная - 21 ступенька (185). Ирина Варвинец имеет 38 результат (72), Юлия Журавок 57-я (30), Анастасия Меркушина 61 (24), Яна Бондарь 63 (23).
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У мужчин лучшим стал Сергей Семенов, который поднялся на три позиции - 24 (172). Сразу за С.Семеновым расположился Дмитрий Подручный, который пропустил большую часть четвертого этапа - 25 (162). Артем Прима находится на 33-й строчке (122), Владимир Семаков 45-й (53), Виталий Кильчицкий 49-й (39).
Напомним, что лидерство у женщин и мужчин сохраняют чешка Шабриела Коукалова (479) и француз Мартен Фуркад (610).