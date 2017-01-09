Ю.Джима і О.Підгрушна піднялися в загальному заліку Кубка світу з біатлону

На 4-ри сходинки покращила свої результати у порівнянні із попереднім етапом Юлія Джима – 11 сходинка (265 очок). На шість позицій прогресувала Олена Підгрушна – 21 сходинка (185). Ірина Варвинець має 38 результат (72), Юлія Журавок 57-ма (30), Анастасія Меркушина 61 (24), Яна Бондар 63 (23).

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У чоловіків кращим став Сергій Семенов, котрий піднявся на три позиції – 24 (172). Відразу за С.Семеновим розташувався Дмитро Підручний, котрий пропустив більшу частину четвертого етапу – 25 (162). Артем Прима знаходиться на 33-й сходинці (122), Володимир Сємаков 45-й (53), Віталій Кільчицький 49-й (39).

Нагадаємо, що лідерство у жінок та чоловіків зберігають чешка Шабріела Коукалова (479) і француз Мартен Фуркад (610).