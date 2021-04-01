Евросолидарность требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных Covid-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, передает УНН.

"Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведен медицинский кислород, подходит к отметке 100%.

Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь свой ресурс койкомест", - говорится в заявлении.

Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете обращается к Правительству и лично премьер-министра Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.

"Мы настаиваем, чтобы Кабинет министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирусом киевлян.

В частности, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами:

Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;
Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;
Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 2;
Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 3;
Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
Центральный госпиталь МВД Украины;
Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";
Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";
Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";
Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

Такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней", - говорится в заявлении.

Фракция "Европейской Солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.

"Мы призываем принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета министров Украины", - отмечается в заявлении.

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