Европол создал рабочую OSINT-группу для помощи Украине в расследовании военных преступлений рф
Киев • УНН
Европол создал новую группу для содействия расследованию крупных международных преступлений в Украине после вторжения России, сосредоточившись на выявлении подозреваемых в военных преступлениях с помощью анализа OSINT.
Европол создал новую оперативную рабочую группу для оказания помощи в текущих расследованиях основных международных преступлений, совершенных в Украине после вторжения в страну российских вооруженных сил в феврале 2022 года. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Рабочая группа должна помочь идентифицировать подозреваемых и их причастность к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным в Украине, путем сбора и анализа разведданных из открытых источников (OSINT).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европол разоблачил банду, которая переправляла сирийских мигрантов в Норвегию
Отмечается, что с начала войны OSINT доступна в интернете на беспрецедентном уровне, главным образом благодаря росту важности интернета и социальных сетей.
Такие разведывательные данные могут существенно помочь следователям в проверке и фиксации случаев совершенных военных преступлений
созданной группой руководят отдел борьбы с международными преступлениями голландской полиции (Nationale Politie) и Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).
Доповнение
На данный момент 14 стран согласились назначить специальные OSINT-подразделения рабочей группе для поддержки приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда.
Страны-участницы: Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки.
Группа также может обращаться за поддержкой и сотрудничеством со стороны нечленов группы, агентств ЕС, неправительственных организаций или частных компаний.
Напомним
В Вильнюсе члены Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT – Joint Investigation Team) пподписали соглашение по расследованию преступлений геноцида
Европол создал рабочую OSINT-группу для помощи Украине в расследовании военных преступлений рф
Европол создал новую группу для содействия расследованию крупных международных преступлений в Украине после вторжения России, сосредоточившись на выявлении подозреваемых в военных преступлениях с помощью анализа OSINT.
Почти пять сотен городов и сел остаются обесточенными из – за непогоды – ГСЧС
Непогода оставила без электричества 469 населенных пунктов в 13 областях Украины, но запреты на движение по дорогам были сняты. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям помогла отбуксировать более 1900 транспортных средств и оказала помощь более 4000 людям.
Вижу каждое обращение: Кипер взял на контроль ситуацию с восстановлением электроэнергии в Одесской области
Олег Кипер, глава Одесской ОВА, признает продолжающееся отключение электроэнергии в 180 населенных пунктах, подтверждая, что восстановление электроснабжения является первоочередной задачей и находится под личным контролем.
Украинская команда по биатлону финишировала 12-й в женской эстафете на Кубке мира в Швеции
Женская сборная Украины по биатлону финишировала 12-й на этапе эстафеты Кубка мира в Эстерсунде, победу одержала Норвегия. Украина отстала от победительниц на 6:05.
НАТО и ЕС должны сотрудничать для удовлетворения оборонных потребностей Украины - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает НАТО и ЕС сотрудничать в укреплении их общей оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в вооружениях. Кулеба подчеркивает, что военно-промышленному потенциалу необходимы системные улучшения, а не просто индивидуальная поддержка.
Цифровой реестр недвижимого культурного наследия, куда вошло более 105 тысяч объектов, заработает с 1 января
Система позволит сформировать единый массив данных обо всех объектах культурного наследия Украины.
Сын кадырова получил звание почетного гражданина Донецка
Сын главы Чечни рамазана кадырова адам, который уже имеет несколько орденов, получил звание почетного гражданина Донецка.
Суд оставил Павла Лебедя под домашним арестом до конца января
Митрополиту Украинской православной церкви (московского патриархата) известному, как Павел Лебедь, продлили круглосуточный домашний арест до 29 января. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева на заседании 29 ноября.
У НАТО нет усталости от войны, в Альянсе уверяют об увеличении помощи - МИД
Глава МИД Украины заявил, что его коллеги не просто констатировали какие-то вещи, а реально подтверждали, что помощь не только продолжится, но будет увеличиваться.
Искатели убежища: в МВД Британии признали, что не знают о местонахождении 17 тыс. человек
Министерство внутренних дел Великобритании отозвало тысячи заявлений о предоставлении убежища по той причине, что люди не ответили на два последовательных запроса на собеседование.