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Европол создал рабочую OSINT-группу для помощи Украине в расследовании военных преступлений рф

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 17:16  •  5354 просмотра

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Европол создал новую группу для содействия расследованию крупных международных преступлений в Украине после вторжения России, сосредоточившись на выявлении подозреваемых в военных преступлениях с помощью анализа OSINT.

Европол создал новую оперативную рабочую группу для оказания помощи в текущих расследованиях основных международных преступлений, совершенных в Украине после вторжения в страну российских вооруженных сил в феврале 2022 года. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Рабочая группа должна  помочь идентифицировать подозреваемых и их причастность к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным в Украине, путем сбора и анализа разведданных из открытых источников (OSINT).

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Отмечается, что с начала войны OSINT доступна в интернете на беспрецедентном уровне, главным образом благодаря росту важности интернета и социальных сетей. 

Такие разведывательные данные могут существенно помочь следователям в проверке и фиксации случаев совершенных военных преступлений

 - резюмировали в ведомстве.

созданной группой руководят отдел борьбы с международными преступлениями голландской полиции (Nationale Politie) и Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).

Доповнение

На данный момент 14 стран согласились назначить специальные OSINT-подразделения рабочей группе для поддержки приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда.

Страны-участницы: Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки.

Группа также может обращаться за поддержкой и сотрудничеством со стороны нечленов группы, агентств ЕС, неправительственных организаций или частных компаний.

Напомним 

В Вильнюсе члены Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT – Joint Investigation Team) пподписали соглашение по расследованию преступлений геноцида

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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