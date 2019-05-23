Европейская весна: в ЕС стартовали выборы в Европарламент

КИЕВ. 23 мая. УНН. С 23 по 26 мая пройдут выборы в Европейский парламент. 28 стран ЕС, включая пока еще и Великобританию, изберут 751 евродепутата. Новый состав представительского органа ЕС в следующие 5 лет будет отличаться. В то же время, на волне роста популярности крайне правых партий и популистских лидеров конкуренцию потенциальной антиевропейской группе может составить коалиция либералов. Вместе с тем, хоть и со значительными потерями, лидером по количеству мандатов останутся традиционные проевропейские силы — Европейская народная партия (ЕПП) и Партия социал-демократов (S&D). О том, как поменяется расстановка сил в новом созыве ЕП, – в материале УНН.

Избирательные кампании в европейских странах подходят к концу. С 23 мая начнется голосование на выборах в Европейском парламенте: 23 мая — в Нидерландах и Великобритании, 24 мая — в Ирландии, 25 мая — на Мальте, в Латвии, Словакии и в Чехии, 26 мая — во всех остальных странах ЕС.

Баланс сил

Политическая палитра Европарламента состоит из 200 национальных партий, которые объединены в 8 фракций, однако пропорции на следующие пять лет – именно на такой срок избирается состав Европейского парламента – изменятся.

По предварительным исследованиям, лидерами по числу мандатов останутся Европейская народная партия (European People s Party - EPP), которой пророчат 178 мест в новом составе, что на 43 мандата меньше, чем по итогам выборов в 2014 году (221 мандат). За ЕНП следует Партия социал-демократов (S&D) с перспективой получить 153 мандата, но также с потерями по сравнению с предыдущими евровыборами (191 мандат): ожидается, что социал-демократы потеряют 38 мандатов. Все эти пять лет именно эти традиционные партии принимали сообща ключевые решения, однако в 2018 году после лишения Венгрии права голоса (из-за обвинений в несоблюдении принципов верховенства права) в ЕНП, куда входили и венгерские представители (из партии ФИДЕЗ - FIDESZ), назрел кризис, который в последнее время только углублялся. Также камнем раздора стало и принятие решения об ужесточении газовых директив (что непосредственно касается проекта "Северный поток – 2", по которому единой оценки в ЕС нет).

В то же время, после частичной потери политического капитала крупнейшими партийными стержнями ЕП шансы выросли, как у крайне правых, так и либеральных движений, которые, как ожидается, прибавят в числе своих представителей. Таким образом, 104 мандата отойдет Альянсу либералов и демократов (ALDE), еще 82 мандата предварительно получит коалиция праворадикалов "Европейский альянс народов и наций" (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN). При этом, ожидается, что ультраправые силы в таком виде получат на 45 мандатов больше, чем в 2014-м. Отметим, что в новосформировавшийся альянс войдут немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfG), итальянская "Лига", "Датская народная партия", партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы (АПС) и эстонские правые популисты. Еще 61 депутатом будет представлена партия Европейских консерваторов и реформистов (ECR получит на 9 мандатов меньше, чем в 2014-м), 55 - Зеленые — Европейский свободный альянс (G\EFA), что на 5 мандатов больше, чем в 2014-м, 52 - Лево-зеленые Севера (GUE\NGL), и другие неаффилированные представители.

Евровызовы

Текущие выборы в Европарламент пройдут на фоне угасающих последствий экономического кризиса, а также перед лицом новых рисков и угроз. Главным вызовом перед Евросоюзом остается Brexit и его последствия. Миграция и экологические проблемы, рост популярности популистов и евроскептиков, - как показывают результаты национальных выборов в некоторых странах. Особенно тревога по этому поводу подтвердилась после парламентских выборов в Испании, на которых победила партия Vox ("Голос").

Впрочем, все последние 5 лет были для Европы периодом турбулентности и противостояния как с Россией, так и усложняющихся отношений со США: 2014 год аннексии Крыма и 2016 год – приход к власти американского президента Дональда Трампа - стали своеобразными точками бифуркации для ЕС, что повлияло на политический фон всей Европы.

Прошедшие пять лет хорошо показали, что у европейцев есть как и много общего, так и много различий, несмотря на общие ценности, что ясно оголилось в период предвыборной кампании, о чем свидетельствуют тенденции, набирающие обороты. Перспектива реального влияния популистов и праворадикалов на общую европейскую политику на одних нагоняют ужас, на других наводит романтику "классовой борьбы", но ясно одно – при любых предпочтениях стоит воспользоваться своим правом голоса.