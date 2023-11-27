Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлек более 7,5 млрд евро на проекты по восстановлению Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером проекты восстановления Украины Хойером проекты по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, ЕИБ уже аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро. Об этом премьер написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Продуктивная встреча с Президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. Поприветствовал открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Обсудили действующие и новые проекты по восстановлению. Ожидаем их реализации
По его словам, правительство активно сотрудничает с ЕИБ в сферах восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения.
Премьер поблагодарил президента Европейского инвестиционного банка за финансовую помощь, в частности создание действенных инструментов для послевоенного восстановления.
ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку в госбюджет. В целом Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро. Высоко ценим активную роль ЕИБ в поддержке Украины
Ранее
УНН сообщал, что Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы.
Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Украины более 7,5 млрд евро - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлек более 7,5 млрд евро на проекты по восстановлению Украины.
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