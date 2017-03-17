Европарламент собирается голосовать за "безвиз" Украине 6 апреля

Как отмечается, дебаты по этому вопросу запланировано 5 апреля с 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

А голосование по "безвизу" Украине ожидается 6 апреля.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился .

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине в начале лета .