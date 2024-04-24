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Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС
Европейский парламент осуждает законопроект Грузии об "иностранных агентах", считает его противоречащим ценностям ЕС и стремлению Грузии в ЕС, призывает власти отозвать законопроект и защитить права граждан, а также выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы против демонстрантов.
В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно
россия и Украина провели переговоры при посредничестве Катара, договорившись о передаче 29 детей Украине и 19 - россии. Пока официальных комментариев от украинских властей относительно переговоров с рф по возвращению детей не было.
В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ
Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что не откажется от идеи "санитарной зоны" в Украине, даже после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg
Франция предложила новые санкции ЕС против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру.
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается
Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует участие органов местного самоуправления в межтерриториальном, трансграничном и транснациональном сотрудничестве, запрещает сотрудничество с государством-агрессором и позволяет районным советам и военным администрациям инициировать такое сотрудничество.
В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться
Сегодня в Украине прошли цветные дожди с пылью из Сахары, но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заверила, что угрозы нет, а воздух очистится уже 27 апреля.
"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии
В россии заявили, что предстоящие военные учения НАТО в Финляндии вблизи ее границ повышают риски потенциальных военных инцидентов и эскалации гибридной войны против москвы.
Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост
В среду цена биткоина немного выросла, но осталась в торговом диапазоне между $60 000 и $70 000 из-за сохраняющихся опасений относительно повышения процентных ставок и снижения ажиотажа вокруг ETF.
"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине
Шольц приветствует решение Конгресса США предоставить Украине пакет помощи, отметив, что путин "просчитался", считая, что союзники покинут Украину.
У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин призвал правительство назначить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, чтобы снять беспокойство бизнеса относительно контролирующих органов и улучшить коммуникацию между бизнесом и правительством.