Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  93097 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  94652 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  100720 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  101547 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100704 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136532 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157380 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154030 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153958 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122737 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  183690 просмотра
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22 апреля 2024, 13:19  •  224974 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  488456 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  405836 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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18 апреля 2024, 13:51  •  451691 просмотра

Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

Европейский парламент осуждает законопроект Грузии об "иностранных агентах", считает его противоречащим ценностям ЕС и стремлению Грузии в ЕС, призывает власти отозвать законопроект и защитить права граждан, а также выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы против демонстрантов.

Новости Мира •   •  3209 просмотра
Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно

россия и Украина провели переговоры при посредничестве Катара, договорившись о передаче 29 детей Украине и 19 - россии. Пока официальных комментариев от украинских властей относительно переговоров с рф по возвращению детей не было.

Война •   •  6311 просмотра
В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно

В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что не откажется от идеи "санитарной зоны" в Украине, даже после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.

Война •   •  9227 просмотра
В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Франция предложила новые санкции ЕС против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру.

Новости Мира •   •  8177 просмотра
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует участие органов местного самоуправления в межтерриториальном, трансграничном и транснациональном сотрудничестве, запрещает сотрудничество с государством-агрессором и позволяет районным советам и военным администрациям инициировать такое сотрудничество.

политика •   •  8309 просмотра
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

Сегодня в Украине прошли цветные дожди с пылью из Сахары, но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заверила, что угрозы нет, а воздух очистится уже 27 апреля.

Общество •   •  7791 просмотра
В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии

В россии заявили, что предстоящие военные учения НАТО в Финляндии вблизи ее границ повышают риски потенциальных военных инцидентов и эскалации гибридной войны против москвы.

Новости Мира •   •  8355 просмотра
"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии

Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост

В среду цена биткоина немного выросла, но осталась в торговом диапазоне между $60 000 и $70 000 из-за сохраняющихся опасений относительно повышения процентных ставок и снижения ажиотажа вокруг ETF.

Экономика •   •  9155 просмотра
Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост

"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине

Шольц приветствует решение Конгресса США предоставить Украине пакет помощи, отметив, что путин "просчитался", считая, что союзники покинут Украину.

политика •   •  9663 просмотра
"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине

У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал правительство назначить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, чтобы снять беспокойство бизнеса относительно контролирующих органов и улучшить коммуникацию между бизнесом и правительством.

Экономика •   •  9337 просмотра
У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин