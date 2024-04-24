Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

Об этом говорится в проекте резолюции по грузинскому закону об "иноагентах", который опубликован на сайте Европарламента, пишет УНН со ссылкой на Радио Свободу.

Детали

Первоначально в Европарламент были внесены четыре проекта резолюции, до начала дебатов был добавлен пятый вариант, а на текущий момент авторы пяти рабочих версий согласовали общий текст. Депутаты Европарламента проголосуют за окончательный вариант резолюции в четверг, 25 апреля. Несмотря на акценты, сделанные в предыдущих версиях, и выступления депутатов Европарламента, на данном этапе в рабочей версии согласованной резолюции нет призыва ввести санкции против высокопоставленных лиц Грузии – экс-премьера Бидзины Иванишвили, депутатов "Грузинской мечты" или высокопоставленных полицейских.

На данном этапе резолюция не предусматривает ни прекращения финансовой помощи Грузии, ни пересмотра вопроса либерализации визового режима, как предусматривал один из проектов.

Однако до голосования в проект решения могут быть внесены поправки.

На данный момент в проекте резолюции указано, что:

Европейский парламент осуждает повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния";

подчеркивает, что это не соответствует ценностям Европейского Союза, противоречит амбициям Грузии по вступлению в Европейский Союз, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию;

считает, что пока такой закон будет в силе, ЕС не следует начинать переговоры о вступлении с Грузией;

призывает "Мечту" отозвать законопроект и не вносить ни его, ни какие-либо другие изменения, противоречащие демократическим ценностям;

указывает, что законопроект предает стремления абсолютного большинства грузинского народа;

призывает власти защитить права граждан и выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы полиции при разгоне демонстрантов; призывает власти расследовать все подобные случаи и наказать виновных;

осуждает то, что правительство Грузии вдохновляется аналогичным, весьма проблематичным законодательством россии, законом о российских иностранных агентах;

напоминает, что статус кандидата Грузии был предоставлен с оговоркой, что будут предприняты соответствующие шаги, в том числе для свободного функционирования гражданского общества и борьбы с дезинформацией о Европейском Союзе и его ценностях;

призывает Европейскую комиссию оценить прогресс Грузии в выполнении 9 рекомендаций – подготовить промежуточную оценку;

призывает Европейскую комиссию и страны-члены ЕС оценить влияние принятия закона на их роль в качестве донора и четко объяснить последствия властям Грузии; призывает власти вернуться на европейский путь;

вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке грузинского народа "для достижения законных европейских устремлений";

призывает БДИПЧ/ОБСЕ направить в Грузию миссию долгосрочного наблюдения за парламентскими выборами.

23 апреля в Страсбурге прошли дебаты по данному вопросу. Часть депутатов Европарламента считает, что санкции должны быть применены к Бидзине Иванишвили и парламентариям, поддерживающим закон, а также высокопоставленным полицейским, предлагает пересмотреть либерализацию визового режима с Грузией, а также прекратить финансовую помощь стране со стороны Евросоюза.

Контекст

По данным издания, парламент Грузии вынесет на голосование во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. Утвердить законопроект в окончательном, третьем чтении "Грузинская мечта" может в середине мая.

В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"