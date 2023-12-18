Еврокомиссия открыла производство, чтобы оценить, нарушила ли Х закон о цифровых услугах
Киев • УНН
Европейская комиссия начала официальное производство против социальной сети Х с целью расследования потенциальных нарушений закона о цифровых услугах, сосредоточившись на незаконном распространении контента и манипулировании информацией.
Европейская комиссия открыла официальное производство по социальной сети Х, чтобы выяснить могла ли она нарушить Закон о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
Доказательств, которые мы сейчас имеем, достаточно, чтобы официально начать дело против X. Комиссия будет тщательно расследовать соблюдение X DSA, чтобы обеспечить безопасность европейских граждан в интернете, как того требует регламент
Детали
После официального открытия производства Комиссия продолжает собирать доказательства, например, отправляя дополнительные запросы на информацию, проводя опросы или проверки.
Рассмотрение дела будет сосредоточено на том, соответствует ли Х обязательствам Закона о цифровых услугах, связанными с противодействием распространения незаконного содержания в ЕС, а также эффективны ли меры, принятые для борьбы с манипулированием информацией на платформе, меры, принятые X для повышения прозрачности и не используется ли "обманчивый дизайн" интерфейса пользователя.
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Еврокомиссия открыла производство, чтобы оценить, нарушила ли Х закон о цифровых услугах
Европейская комиссия начала официальное производство против социальной сети Х с целью расследования потенциальных нарушений закона о цифровых услугах, сосредоточившись на незаконном распространении контента и манипулировании информацией.
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