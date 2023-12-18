Еврокомиссия открыла производство, чтобы оценить, нарушила ли Х закон о цифровых услугах

Европейская комиссия открыла официальное производство по социальной сети Х, чтобы выяснить могла ли она нарушить Закон о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Доказательств, которые мы сейчас имеем, достаточно, чтобы официально начать дело против X. Комиссия будет тщательно расследовать соблюдение X DSA, чтобы обеспечить безопасность европейских граждан в интернете, как того требует регламент - отметила Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Маргрете Вестагер.

Детали

После официального открытия производства Комиссия продолжает собирать доказательства, например, отправляя дополнительные запросы на информацию, проводя опросы или проверки.

Рассмотрение дела будет сосредоточено на том, соответствует ли Х обязательствам Закона о цифровых услугах, связанными с противодействием распространения незаконного содержания в ЕС, а также эффективны ли меры, принятые для борьбы с манипулированием информацией на платформе, меры, принятые X для повышения прозрачности и не используется ли "обманчивый дизайн" интерфейса пользователя.

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