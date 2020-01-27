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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Евро-2020: футбольные сборные определились с базами на чемпионате

Киев • УНН

 • 13032 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальные сборные, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 футбола, определились с местами базирования на время турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет УНН.

Евро-2020: футбольные сборные определились с базами на чемпионате

Половина сборных будут базироваться в своих странах (Австрии, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Испании). Сборные Хорватии и Чехии отправятся в Шотландию, команды Польши и Швеции — в Ирландию, футболисты Турции и Уэльса — в Азербайджан, сборная Португалии — в Венгрию, финны планируют разместиться в России на базе в Репино под Санкт-Петербургом.

Сборная Украины будет размещаться в румынской столице — Бухаресте.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Напомним, в декабре прошлого года стартовала продажа билетов на Евро-2020.

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