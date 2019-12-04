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Стартував продаж квитків на Євро-2020

Стартував продаж квитків на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У середу, 4 грудня, на офіційному сайті УЄФА розпочався продаж квитків на Чемпіонат Європи з футболу 2020 року, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу організації.

До 15:00 за київським часом 18 грудня вболівальники 20 збірних-учасниць Євро-2020 можуть подавати заявки на квитки.

Вболівальники 20 збірних, які пробилися у фінальну стадію ЄВРО-2020 року, можуть подавати на порталі EURO2020.com заявки на квитки.

Більше половини квитків продається у найнижчій ціновій категорії: від 30 євро на матчі групового етапу в Баку, Бухаресті та Будапешті і від 50 євро в інших містах.

Влітку успішно пройшла перша фаза реалізації квитків серед нейтральних уболівальників. Вони подали заявки на 19,3 мільйона квитків при сукупній пропозиції в 1,5 мільйона. В цілому на турнір буде продано понад три мільйони квитків. З них 82% виділені для уболівальників.

Футбольна асоціація кожної збірної, що вийшла на ЄВРО-2020 року, сама визначає вимоги до заявок. Вболівальники зможуть подати заявки на матчі групового етапу або на пакет Follow my Team ("Разом з командою"). Він дозволить відвідати матч плей-офф улюбленої збірної незалежно від місця його проведення. Якщо команда вилетить до цього матчу, уболівальникам повернуть вартість квитка.

Для всіх матчів, де попит перевищить пропозицію, успішні заявки виберуть за допомогою лотереї. Її умови визначать самі національні асоціації. Про статус заявок асоціації повідомлять не пізніше січня 2020 року.

Згідно зі стратегією Fans First, вболівальники команд, які вийшли на ЄВРО, можуть подати заявку на півфінал і фінал по 85 і 95 євро за квиток відповідно. Ці квитки вважаються умовними. Якщо їхня команда не вийде в півфінал або фінал, уболівальникам відшкодують вартість.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу оприлюднила схему, за якою можна буде придбати квитки за участі збірної України на Євро-2020.

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