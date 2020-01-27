Євро-2020: футбольні збірні визначилися з базами на чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Національні збірні, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи 2020 року футболу, визначилися з місцями базування на час турніру. Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише УНН.
Половина збірних будуть базуватися в своїх країнах (Австрії, Бельгії, Данії, Англії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Росії, Іспанії). Збірні Хорватії і Чехії відправляться в Шотландію, команди Польщі і Швеції — в Ірландію, футболісти Туреччини і Уельсу — в Азербайджан, збірна Португалії — в Угорщину, фіни планують розміститися в Росії на базі в Рєпіно під Санкт-Петербургом.
Збірна України буде розміщуватися у румунській столиці — Бухаресті.
Чемпіонат Європи в честь 60-річного ювілею турніру пройде в 12 європейських містах — Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі. Турнір пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року.
Нагадаємо, у грудні минулого року стартував продаж квитків на Євро-2020.