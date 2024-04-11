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Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский
Президент Зеленский отметил критическую важность выполнения партнерами обещаний по поставкам Украине оружия, боеприпасов и заключения соглашений о совместном производстве для противодействия планам россии.
Завтра в Одесской области объявлен день траура
Пять человек погибли в результате российского ракетного удара по Одесской области. Завтра в регионе объявлен день траура.
Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны
Президент Польши Анджей Дуда пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на саммит Инициативы трех морей в 2025 году в Польше в костюме, символизирующем окончание войны в Украине.
Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира
Президент Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.
Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм
Родственники пленных защитников "Азовстали" призвали поддерживать пленных исключительно цивилизованными и законными способами, а не вандализмом или хулиганством, чтобы не позорить бойцов и их семьи.
В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов
В Донецкой области операторы беспилотников Сил специальных операций уничтожили два российских танка (Т-90 и Т-72), два автомобиля, блиндаж противника, уничтожили пятерых и ранили трех вражеских солдат за один день операции.
Военные рассказали об украинской винтовке, которая превосходит советское оружие по многим показателям
В 2023 году Вооруженные силы Украины приняли на вооружение винтовку УАР-15 - модульное оружие украинского производства, которое превосходит советские винтовки по весу, точности и дальности стрельбы.
Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО
На саммите "Триморья" президент Зеленский отметил настоятельную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины реальными действиями, а не словами, поскольку российские угрозы охватывают все пространство от Европы до Казахстана.
Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП
Альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш рф", не существует. Единственной приемлемой формулой является безусловный выход россии из Украины, отмечает Михаил Подоляк.
В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР
В прошлом году россия выделила около полумиллиарда долларов на финансирование внутренней пропаганды через так называемые "некоммерческие" организации с целью формирования лояльного к режиму Путина общественного мнения.