Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещанное по поставкам Украине оружия, снарядов, а также по договоренностям о совместных производствах. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, и отметил, что есть достаточно информации от разведки о планах Путина в этом году, передает корреспондент УНН.

Фронт, я четко очертил то, что планирует делать путин в этом году. У нас есть достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещанное по поставкам оружия и снарядов, а также по нашим договоренностям о совместных производствах ... Должны сделать все не теряя время, чтобы наши силы стали еще больше. Поставки оружия, производство, финансы, все - это сегодня мы обсуждали - заявил Зеленский.

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По словам президента Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.