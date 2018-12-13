ЕСПЧ требует от Украины заявление о моряках в "надлежащей форме"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека для рассмотрения дальнейшей процедуры по делу украинских моряков, задержанных Россией у Керченского пролива, ожидает от правительства Украины заявления в "надлежащей форме". Об этом сообщили УНН в ЕСПЧ в ответ на запрос.
"Правительство Российской Федерации направило ответ на запрос суда в понедельник, 10 декабря 2018. Для правительства Украины были установлены сроки для подачи заявления в надлежащей форме", - сообщили в суде.
Отметим, Министерство юстиции России 11 декабря заявило, что сообщило о местонахождении военнопленных украинских моряков, об их здоровье и отсутствии жалоб с их стороны в ЕСПЧ.
"Суд рассмотрит дальнейшую процедуру после получения заявления от украинского правительства или после того, как закончится срок для его представления", - добавили в суде.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членов их экипажей.
В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.