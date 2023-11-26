Если россия усовершенствует технологии и нарастит производство оружия, война может выйти за пределы Востока и Юга - Наев

Сокращение партнёрской помощи помощи ударит по обороноспособности украинской армии, и россия сможет этим воспользоваться, увеличив количество и качество своего вооружения и атаковав Украину на новых направлениях. направлениях. Об этом командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев заявил каналу ABC News, передает УНН.

Идёт война за ресурсы. российская федерация свои ресурсы получает с помощью "Оси зла" - это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью партнёров противостоим российской федерации с ее ресурсами. Сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности - сказал генерал.

Наев отметил, что обеспечение Сил обороны Украины новейшими технологиями является критическим. І отметил преимущество западных технологий над советскими образцами. В частности, если советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, то западной в 10 раз меньше.

По его словам, в случае, если Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины. Но ВСУ готовятся к этой возможности, строя оборону и тренируя силы.

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