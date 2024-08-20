Еще шестерых детей с семьями спасли из российской оккупации

Шесть семей с шестью детьми в возрасте от 3 до 12 лет эвакуированы из временно оккупированных общин Херсонской области, сообщил во вторник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Делюсь радостными новостями. Еще шесть семей эвакуировали из временно оккупированных общин Херсонщины. Они воспитывают двух мальчиков и четырех девочек. Детям - от 3 до 12 лет - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, взрослые и дети - сейчас в безопасности. «С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям», - добавил он.

«Это возвращение, как и многие другие, стало возможным благодаря сверхчеловеческим стараниям организации «Save Ukraine». Бесконечно благодарен за работу», - подчеркнул Прокудин.