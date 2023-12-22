Еще ряд товаров военного назначения освободили от НДС и пошлины до 2025 года: какие именно
Киев • УНН
Украина продлила до 1 января 2025 года освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин для товаров военного назначения, таких как дроны и радиостанции, чтобы усилить свою обороноспособность.
Сегодня продлили освобождение от НДС и пошлины некоторых категорий товаров военного назначения, чтобы сделать обеспечение Сил обороны всем необходимым более эффективным. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Усиление наших оборонных возможностей постоянно на нашей повестке дня. Сегодня продолжаем освобождение от НДС и пошлины до 1 января 2025 года на следующие категории товаров: беспилотники, оптические прицелы, прицелы ночного видения, монокуляры и бинокуляры, переносные радиостанции, антидронные ружья и многое другое. Все это нужно, чтобы еще лучше обеспечить наши Силы безопасности и обороны
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Премьер также отметил, что правительство работает над усилением безопасности и в гражданской жизни.
К примеру уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях. Они обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ, пропускной режим. Вместе с созданием надежных и комфортных укрытий - это один из ключевых элементов повышения безопасности образовательного процесса.
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Еще ряд товаров военного назначения освободили от НДС и пошлины до 2025 года: какие именно
Украина продлила до 1 января 2025 года освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин для товаров военного назначения, таких как дроны и радиостанции, чтобы усилить свою обороноспособность.
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