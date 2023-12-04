Еще плюс 770: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 332 810 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5580 танков, во время вторжения в Украину
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 332 810 человек, 5580 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 332 810 (+770) человек,
танков - 5580 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 10401 (+5) ед,
артиллерийских систем - 7961 (+12) ед,
РСЗО - 913 (+0) ед,
средства ПВО - 602 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22),
крылатые ракеты - 1569 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10451 (+19) ед,
специальная техника - 1141 (+1).
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