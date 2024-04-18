Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации

На подконтрольную Украине территорию вернули 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенных родительской опеки. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По данным главы ОВА, сейчас подростки в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации "Save Ukraine", областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей. Спасибо каждому и каждой, кто приложил максимум усилий, чтобы только с начала этого года удалось вырвать из российской оккупации 61 ребенка", - резюмировал Прокудин.

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