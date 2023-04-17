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ЕС закончил отопительный сезон с "рекордными" запасами газа в 56%

ЕС закончил отопительный сезон с "рекордными" запасами газа в 56%

Киев • УНН

 • 668388 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Европейский Союз официально закончил отопительный сезон с заполнением хранилищ на 56%, что превышает пятилетний средний показатель в 34% и фактически является рекордным уровнем для конца зимы. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), Telegram председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Детали

Согласно показателям GIE, по состоянию на 1 апреля хранилище было заполнено на 56%, и сейчас содержит 634 ТВт-ч газа. 

Как отметил Гетманцев, в ходе подготовки к следующему отопительному сезону понадобится наименьшее за 10 лет количество газа для закачки в подземные хранилища, поэтому этот процесс закончится "значительно быстрее, чем обычно". Ссылаясь на данные Morgan Stanley, он отметил, что при обычных темпах закачки газа в подземные хранилища Евросоюза удастся выйти на их 100% заполнение к концу августа этого года.

"Для достижения заполнения ПХГ на 90% государствам Европейского Союза нужно всего 28 млрд. кубометров "голубого топлива". Это абсолютно достижимый показатель, чтобы и в дальнейшем жить без российского газа", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что после завершения окончательной сертификации "Укртрансгаза" на газовом рынке континента появится новый украинский хаб.

"С учетом прогнозного уровня внутреннего потребления мы сможем предложить нашим партнерам место для хранения до 15 миллиардов кубометров газа. А еще одна приятная для следующего отопительного сезона новость – закачка ресурса будет идти по существенно меньшим ценам, чем год назад", - сообщил председатель Комитета ВР.

Согласно прогнозам Morgan Stanley на второй квартал 2023 года, газ будет торговаться по цене меньше, чем 38 евро за мегаватт-час.

Напомним

В Украине 17 апреля вместе с завершением отопительного сезона начат новый сезон закачки газа в подземные хранилища "Укртрансгаза".

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