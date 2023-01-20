ЕС все еще работает над 10-м раундом санкций против россии

Детали

Противники россии в ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником кремля белоруссией, среди других мер.

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине 24 февраля вторжения.

«Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения», - сказал один из высокопоставленных дипломатов, а второй уточнил, что «было стремление» подготовить меры к тому времени.

Однако они не обсуждали, кто и что может подпадать под этот пакет. Внесение людей в черный список, как правило, легче получает необходимую поддержку всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.

«Еще рано, мы только что получили девятый пакет», - сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС, которую еще надо убедить перейти к другому пакету санкций после того, как предыдущий пакет был согласован в декабре.

Никаких решений по этому вопросу не ожидается, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в понедельник, но некоторые, вероятно, воспользуются возможностью, чтобы подтолкнуть дискуссию.

Чиновники ЕС также требуют одобрения министров на седьмой транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро (540 миллионов долларов).

Перед этим 27 национальных посланников в ЕС обсудят в эти выходные будущий пересмотр предельной цены блока на российскую нефть, при этом Польша и Литва среди тех, кто призывает к ее снижению.

Ожидается также, что в понедельник министры иностранных дел добавят новых лиц в санкционный список Ирана в связи с нарушениями прав человека, при этом некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на предоставление Тегераном беспилотников, которые россия использует в Украине.