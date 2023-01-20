ЕС все еще работает над 10-м раундом санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций, которые вступят в силу в следующем месяце против россии за ведение войны против Украины, сообщили Reuters дипломатические источники, информирует УНН.
Детали
Противники россии в ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником кремля белоруссией, среди других мер.
В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине 24 февраля вторжения.
«Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения», - сказал один из высокопоставленных дипломатов, а второй уточнил, что «было стремление» подготовить меры к тому времени.
Однако они не обсуждали, кто и что может подпадать под этот пакет. Внесение людей в черный список, как правило, легче получает необходимую поддержку всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.
«Еще рано, мы только что получили девятый пакет», - сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС, которую еще надо убедить перейти к другому пакету санкций после того, как предыдущий пакет был согласован в декабре.
Никаких решений по этому вопросу не ожидается, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в понедельник, но некоторые, вероятно, воспользуются возможностью, чтобы подтолкнуть дискуссию.
Чиновники ЕС также требуют одобрения министров на седьмой транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро (540 миллионов долларов).
Перед этим 27 национальных посланников в ЕС обсудят в эти выходные будущий пересмотр предельной цены блока на российскую нефть, при этом Польша и Литва среди тех, кто призывает к ее снижению.
Ожидается также, что в понедельник министры иностранных дел добавят новых лиц в санкционный список Ирана в связи с нарушениями прав человека, при этом некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на предоставление Тегераном беспилотников, которые россия использует в Украине.