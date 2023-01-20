ЄС все ще працює над 10-м раундом санкцій проти росії

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Противники росії в ЄС вже просили запровадити нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в галузі ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів та скоротити торгівлю з союзником кремля білоруссю, серед інших заходів.

У п'ятницю високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний пакет санкцій має бути готовим до річниці 24 лютого вторгнення.

«Наступний пакет санкцій буде готовий приблизно до трагічних перших роковин вторгнення», - сказав один із високопоставлених дипломатів, а другий уточнив, що «було прагнення» підготувати заходи на той час.

Проте вони не обговорювали, хто і що може підпадати під цей пакет. Внесення людей до чорного списку, як правило, легше отримує необхідну підтримку всіх 27 країн ЄС, ніж жорсткі економічні санкції.

«Ще зарано, ми щойно отримали дев'ятий пакет», - сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС, яку ще треба переконати перейти до іншого пакету санкцій після того, як попередній пакет було погоджено у грудні.

Жодних рішень щодо цього питання не очікується, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в понеділок, але деякі, ймовірно, скористаються можливістю, щоб підштовхнути дискусію.

Чиновники ЄС також вимагають схвалення міністрів на сьомий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро (540 мільйонів доларів).

Перед цим 27 національних посланців у ЄС обговорять цими вихідними майбутній перегляд граничної ціни блоку на російську нафту, при цьому Польща та Литва серед тих, хто закликає до її зниження.

Очікується також, що у понеділок міністри закордонних справ додадуть нових осіб до списку санкцій Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини, при цьому деякі країни ЄС закликають до ще більших дій у відповідь на надання Тегераном безпілотників, які росія використовує в Україні.